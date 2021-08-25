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25 серпня 2021, 18:40 10

На Буковині зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму "дельта"

25 серпня 2021, 18:40 10
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області помер 66-річний пацієнт із "дельта"-штамом

Про це повідомила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

У Чернівецькій області зафіксували ще 23 випадки штаму коронавірусу "дельта". Він переважає серед виявлених випадків COVID-19.

Більшість інфікованих "дельтою" лікувались у стаціонарах. Зараз у лікарнях області перебуває 20 людей. Наймолодшому хворому один рік, найстаршому — 80.

66-річний пацієнт з підтвердженим штамом "дельта" помер.

З середини липня ми зафіксували понад 50 випадків нового штаму. Це якраз період росту добових інфікувань, — каже Гопко.

За словами санітарної лікарки, "дельта" має менший інкубаційний період, відтак це може призвести до збільшення кількості інфікувань та госпіталізацій.

Як повідомлялося, із 81 інфікованого коронавірусом у "Молодій гвардії" штам "дельта" підтверджено у 33-х.

22 серпня зафіксована перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу на Львівщині.

коронавірус COVID-19 штам Дельта смерть Буковина

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