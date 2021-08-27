09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 11:17 80

Заохочення до щеплення від COVID-19: серед вакцинованих у Вінниці проводять розіграш призів

27 серпня 2021, 11:17 80
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих від коронавірусу: можна виграти автомобіль, телевізори або велосипед

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає RegioNews.

Участь у розіграші можуть взяти вінничани, які пройшли повний курс імунізації. Рішення про проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" ухвалили на засіданні виконкому.

Акція триватиме з початку вересня до 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли в ній взяти участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз - автомобіль Toyota Corolla.

Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів, - додають у міськраді.

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде написати заяву у будь-якому відділенні ЦНАП у Вінниці.

Реєстрація учасників має розпочатись 1 вересня. Для першого розіграшу вона завершиться 17 жовтня, для другого - 13 листопада, для третього - 15 грудня.

Переможців акції будуть визначати за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.

Взяти участь в акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації.

Як повідомлялося, освітян Івано-Франківська мотивують до вакцинації: обіцяють премії.

Також на Одещині міськрада припинила прийом громадян без COVID-щеплення.

вакцинація щеплення COVID-19 Вінниця коронавірус

Кузін розповів, скільки ще триватиме COVID-пандемія
27 серпня 2021, 10:59
В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу
27 серпня 2021, 10:31
В Україні у двох регіонах епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні карантину
27 серпня 2021, 10:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram