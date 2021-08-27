Заохочення до щеплення від COVID-19: серед вакцинованих у Вінниці проводять розіграш призів

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У Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих від коронавірусу: можна виграти автомобіль, телевізори або велосипед

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає RegioNews.

Участь у розіграші можуть взяти вінничани, які пройшли повний курс імунізації. Рішення про проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" ухвалили на засіданні виконкому.

Акція триватиме з початку вересня до 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли в ній взяти участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз - автомобіль Toyota Corolla.

Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів, - додають у міськраді.

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде написати заяву у будь-якому відділенні ЦНАП у Вінниці.

Реєстрація учасників має розпочатись 1 вересня. Для першого розіграшу вона завершиться 17 жовтня, для другого - 13 листопада, для третього - 15 грудня.

Переможців акції будуть визначати за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.

Взяти участь в акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації.

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