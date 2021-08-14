13:14  14 серпня
У частині регіонів зафіксували "червоний" рівень епідемічних показників
11:39  14 серпня
У Києві готуються до Дня Незалежності: на Дніпрі відбулась репетиція водного "параду"
10:06  14 серпня
Обстріли бойовиків на Донбасі: поранено двох українських військових
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2021, 12:11 11

На Одещині міськрада припинила прийом громадян без COVID-щеплення

14 серпня 2021, 12:11 11
Читайте также на русском языке
Фото: balta-rada.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Мешканців Балтської об'єднаної територіальної громади перестали приймати в адміністративних будівлях, якщо у них немає довідки про щеплення проти коронавірусу або довідки про одужання від COVID

Як передає RegioNews, про це повідомили у місцевому виданні "Думская".

Так, з 1 серпня нещеплених мешканців громади перестали пускати в адміністративні приміщення мерії й старостинських округів.

Місцеві жителі скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

Зазначається, що обмеження були введені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло 6 липня. При цьому відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

Нагадаємо, в Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу.

коронавірус пандемія документ Одеська область вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram