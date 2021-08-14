На Одещині міськрада припинила прийом громадян без COVID-щеплення

Фото: balta-rada.gov.ua

Мешканців Балтської об'єднаної територіальної громади перестали приймати в адміністративних будівлях, якщо у них немає довідки про щеплення проти коронавірусу або довідки про одужання від COVID

Як передає RegioNews, про це повідомили у місцевому виданні "Думская".

Так, з 1 серпня нещеплених мешканців громади перестали пускати в адміністративні приміщення мерії й старостинських округів.

Місцеві жителі скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

Зазначається, що обмеження були введені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло 6 липня. При цьому відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

Нагадаємо, в Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу.