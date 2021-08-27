Кузін розповів, скільки ще триватиме COVID-пандемія

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що пандемія коронавірусу триватиме ще не менш ніж два роки

Про це він сказав в інтерв'ю для BBC, пише RegioNews.

За його словами, у цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що новий локдаун в Україні можуть ввести уже в листопаді.