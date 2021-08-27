Кузін розповів, скільки ще триватиме COVID-пандемія
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що пандемія коронавірусу триватиме ще не менш ніж два роки
Про це він сказав в інтерв'ю для BBC, пише RegioNews.
За його словами, у цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця світ може стикатися з новими штамами.
"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що новий локдаун в Україні можуть ввести уже в листопаді.
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