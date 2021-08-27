09:01  27 августа
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
09:44  27 августа
Непогода в Украине: без света остались 64 населенных пункта
08:09  27 августа
На Донбассе зафиксировали три обстрела: травмирован военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
27 августа 2021, 11:17 80

Поощрения к прививке от COVID-19: среди вакцинированных в Виннице проводят розыгрыш призов

27 августа 2021, 11:17 80
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Виннице разыграют подарки среди вакцинированных от коронавируса: можно выиграть автомобиль, телевизоры или велосипед

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, передает RegioNews.

Участие в розыгрыше могут принять винничане, прошедшие полный курс иммунизации. Решение о проведении акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" приняли на заседании исполкома.

Акция продлится с начала сентября до 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли в ней принять участие, розыгрыши призов будут проводить трижды: 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей, - добавляют в горсовете.

Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого городского совета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно будет написать заявление в любом отделении ЦПАУ в Виннице.

Регистрация участников должна начаться 1 сентября. Для первого розыгрыша она завершится 17 октября, для второго - 13 ноября, для третьего - 15 декабря.

Победителей акции будут определять с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников.

Принять участие в акции смогут жители Винницкой городской территориальной общины в возрасте от 16 лет, которые имеют декларацию с семейным врачом и которые прошли полный курс вакцинации.

Как сообщалось, педагогов Ивано-Франковска мотивируют к вакцинации: обещают премии.

Также в Одесской области горсовет прекратил прием граждан без COVID-прививки.

вакцинация прививка COVID-19 Винница коронавирус

Кузин рассказал, сколько еще продлится COVID-пандемия
27 августа 2021, 10:59
В Украине установили новый рекорд COVID-прививок за сутки
27 августа 2021, 10:31
В Украине в двух регионах эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина
27 августа 2021, 10:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram