Поощрения к прививке от COVID-19: среди вакцинированных в Виннице проводят розыгрыш призов

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В Виннице разыграют подарки среди вакцинированных от коронавируса: можно выиграть автомобиль, телевизоры или велосипед

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, передает RegioNews.

Участие в розыгрыше могут принять винничане, прошедшие полный курс иммунизации. Решение о проведении акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" приняли на заседании исполкома.

Акция продлится с начала сентября до 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли в ней принять участие, розыгрыши призов будут проводить трижды: 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей, - добавляют в горсовете.

Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого городского совета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно будет написать заявление в любом отделении ЦПАУ в Виннице.

Регистрация участников должна начаться 1 сентября. Для первого розыгрыша она завершится 17 октября, для второго - 13 ноября, для третьего - 15 декабря.

Победителей акции будут определять с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников.

Принять участие в акции смогут жители Винницкой городской территориальной общины в возрасте от 16 лет, которые имеют декларацию с семейным врачом и которые прошли полный курс вакцинации.

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