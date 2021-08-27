В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу

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В Україні 26 серпня встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, вчора було вакциновано 173 435 людей, пише RegioNews.

Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу - 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 427 847 людей.

Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

Нагадаємо, що останній рекорд щеплення від коронавірусу було побито в Україні 21 липня.