В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу
В Україні 26 серпня встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу
Як повідомили у пресслужбі МОЗ, вчора було вакциновано 173 435 людей, пише RegioNews.
Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу - 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 427 847 людей.
Загалом проведено 8 636 045 щеплень.
Нагадаємо, що останній рекорд щеплення від коронавірусу було побито в Україні 21 липня.
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