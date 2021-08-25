У Вінниці масштабна пожежа: горять склади у Старому місті

Фото ДСНС у Вінницькій області

У Вінниці на території Старого міста сьогодні близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення

Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області, передає RegioNews.

Рятувальники зазначають, що вогонь охопив близько 700 квадратних метрів.

Над містом піднімається великий стовп чорного диму. Містяни також повідомляють про сморід від пожежі.

Пожежу складських приміщень у Вінниці о 18:49 локалізовано. На місці події працює 43 людини особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, - йдеться в повідомленні.

У рятувальній службі додають, що як було встановлено, одне із арендованих приміщень використовувалося під цех із виготовлення меблів. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, учора вранці горів Комунальний ринок у Харкові.

Раніше, 19 серпня на Житомирщині згоріла шестирічна дитина.