12:59  25 серпня
В Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину
16:53  25 серпня
На Полтавщині у ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
17:52  25 серпня
На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 19:24 221

У Вінниці масштабна пожежа: горять склади у Старому місті

25 серпня 2021, 19:24 221
Читайте также на русском языке
Фото ДСНС у Вінницькій області
Читайте также
на русском языке

У Вінниці на території Старого міста сьогодні близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення

Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області, передає RegioNews.

Рятувальники зазначають, що вогонь охопив близько 700 квадратних метрів.

Над містом піднімається великий стовп чорного диму. Містяни також повідомляють про сморід від пожежі.

Пожежу складських приміщень у Вінниці о 18:49 локалізовано. На місці події працює 43 людини особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, - йдеться в повідомленні.

У рятувальній службі додають, що як було встановлено, одне із арендованих приміщень використовувалося під цех із виготовлення меблів. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, учора вранці горів Комунальний ринок у Харкові.

Раніше, 19 серпня на Житомирщині згоріла шестирічна дитина.

пожежа Вінниця ДСНС склади рятувальники

Рятувальники попереджають про сильні грози і шквали в Україні
25 серпня 2021, 14:52
Рятувальники попереджають про підйом рівнів води у річках у Карпатах
24 серпня 2021, 18:56
У Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі
21 серпня 2021, 14:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua