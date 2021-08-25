Рятувальники попереджають про сильні грози і шквали в Україні

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Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила перший рівень небезпечності (жовтий) у низці областей

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Зокрема, 25 серпня вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях - грози (І рівень небезпечності, жовтий).

26 серпня вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози,в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомлялося, вчора через негоду на заході України було знеструмлено 93 населених пункти - переважно у Львівській області.