Рятувальники попереджають про сильні грози і шквали в Україні
Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила перший рівень небезпечності (жовтий) у низці областей
Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, передає RegioNews.
Зокрема, 25 серпня вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях - грози (І рівень небезпечності, жовтий).
26 серпня вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози,в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомлялося, вчора через негоду на заході України було знеструмлено 93 населених пункти - переважно у Львівській області.
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