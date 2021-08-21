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21 серпня 2021, 14:48 997

У Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі

21 серпня 2021, 14:48 997
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові ввечері 20 серпня загорілася одноповерхова адміністративна будівля залізничного вокзалу "Левада"

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Харківській області.

"20 серпня о 20:05 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада". Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху", - розповіли рятувальники.

Для гасіння пожежі на місце прибули шість відділень ДСНС. Також було залучено пожежний потяг.

Пожежу було локалізовано о 20:59.

Нагадаємо, що у столиці вночі сталася пожежа в багатоповерхівці.

Україна пожежа Харків рятувальники ДСНС

 
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