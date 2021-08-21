У Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі
У Харкові ввечері 20 серпня загорілася одноповерхова адміністративна будівля залізничного вокзалу "Левада"
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Харківській області.
"20 серпня о 20:05 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада". Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху", - розповіли рятувальники.
Для гасіння пожежі на місце прибули шість відділень ДСНС. Також було залучено пожежний потяг.
Пожежу було локалізовано о 20:59.
Нагадаємо, що у столиці вночі сталася пожежа в багатоповерхівці.
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