Вранці горів Комунальний ринок у Харкові

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На Комунальному ринку на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові 24 серпня виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Речниця рятувальників Інна Шукшина розказала, що виклик про займання у крамниці рятувальники отримали о 10:53.

По прибуттю рятувальників стало відомо, що займання виникло в одному з торговельних павільйонів, де знаходиться магазин косметики "Prostor". Горіли косметичні товари, побутова хімія та конструктивні елементи магазину на загальній площі 200 кв.м, - повідомили у пресслужбі рятувальників Харківщини.

Площа пожежі складає 200 кв. м. Об 11:07 вогонь локалізували, на місці працюють шість підрозділі. Причини пожежі встановлюють.

Як повідомлялося, 20 серпня у Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі.

16 серпня у Києві палав Троєщинський ринок.