Рятувальники попереджають про підйом рівнів води у річках у Карпатах
Очікується підвищення рівнів води у річках у Карпатському регіоні України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
24-25 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над рiвнями на 8 год 23 серпня, без негативних наслiдкiв, - йдеться в повідомленні.
Рятувальники додають, що протягом другої половини доби 24 та 25 серпня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями на 8 год. 24 серпня в межах корiнних берегiв без негативних наслiдкiв.
Як повідомлялося, 22 серпня у чотирьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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