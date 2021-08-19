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19 серпня 2021, 14:59 1139

На Житомирщині згоріла шестирічна дитина

19 серпня 2021, 14:59 1139
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Фото з відкритих джерел
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У Житомирській області 18 серпня під час пожежі у сараї живцем згорів 6-річний хлопчик

Як пише RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Пожежа сталась у сараї, де зберігали сіно. Батьки дитини викликали рятувальників та повідомили, що всередині споруди міг бути їхній малолітній син. На місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували займання. Під час гасіння пожежі вони знайшли тіло 6-річного хлопчика.

Попередня причина трагедії - дитина гралась із вогнем та випадково підпалила будівлю.

Обставини загибелі дитини встановлює поліція.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині у страшній ДТП загинула дитина.

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