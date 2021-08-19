На Житомирщині згоріла шестирічна дитина

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У Житомирській області 18 серпня під час пожежі у сараї живцем згорів 6-річний хлопчик

Як пише RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Пожежа сталась у сараї, де зберігали сіно. Батьки дитини викликали рятувальників та повідомили, що всередині споруди міг бути їхній малолітній син. На місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували займання. Під час гасіння пожежі вони знайшли тіло 6-річного хлопчика.

Попередня причина трагедії - дитина гралась із вогнем та випадково підпалила будівлю.

Обставини загибелі дитини встановлює поліція.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині у страшній ДТП загинула дитина.