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25 августа 2021, 19:24 160

В Виннице масштабный пожар: горят склады в Старом городе

25 августа 2021, 19:24 160
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Фото ГСЧС в Винницкой области
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В Виннице на территории Старого города сегодня около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение

Об этом сообщает ГСЧС в Винницкой области, передает RegioNews.

Спасатели отмечают, что огонь охватил около 700 квадратных метров.

Над городом поднимается большой столб черного дыма. Горожане также сообщают о вони от пожара.

Пожар складских помещений в Виннице в 18:49 локализован. На месте происшествия работает 43 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники, - говорится в сообщении.

В спасательной службе добавляют, что как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

Как сообщалось, вчера утром горел коммунальный рынок в Харькове.

Ранее, 19 августа на Житомирщине сгорел шестилетний ребенок.

пожар Винница ГСЧС склады спасатели

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