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25 серпня 2021, 18:13 4

У Харкові пограбували офіс антикорупційного центру

25 серпня 2021, 18:13 4
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Офіс громадської організації "Харківський антикорупційний центр" пограбували невідомі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це сталося у вихідні. Ми прийшли на роботу і виявили, що винесли ноутбуки, відеотехніку та інше обладнання. Офіс навпроти також пограбували, - повідомив голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

Він не виключив, що ця подія пов'язана з діяльністю організації, зазначивши водночас, що орендарі іншого постраждалого офісу жодним чином не пов'язані з антикорупційними розслідуваннями.

Співробітники Харківського антикорупційного центру повідомили про пограбування в поліцію. Отримати коментар правоохоронців наразі не вдалося.

Довідково.

Харківський антикорупційний центр створено 2015 року. Спочатку існував як громадська ініціатива, з 2016 року - громадська організація. Організація моніторить діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснює антикорупційні розслідування, а також оскаржила низку незаконних рішень у судовому порядку.

У 2017 році невідомі побили голову правління Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, а незабаром після цього було скоєно напад на члена правління організації Євгена Лісічкіна.

Як повідомлялося, у Києві затримали жінку, яка обікрала ексроботодавця на 1,2 мільйона.

Раніше одеські поліцейські після обшуку обікрали офіс, в якому його проводили . Правоохоронці вкрали скотч, кусачки, набір шестигранників та печиво.

офіс Харків злочин крадіжка поліція

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