12:59  25 серпня
В Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину
09:49  25 серпня
На Львівщині зросла динаміка COVID-госпіталізацій
08:09  25 серпня
У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 14:12 510

На Одещині затримали групу чоловіків за крадіжки з нафтопереробного заводу

25 серпня 2021, 14:12 510
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Слідчі поліції Одещини затримали трьох чоловіків "на гарячому", коли вони намагалися вивезти з території заводу для подальшого продажу 40 кілограмів цінного металу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжок причетні троє місцевих мешканців віком від 21 до 24 років. Користуючись можливістю, вони вирішили заробити гроші, викрадаючи матеріальні цінності зі стратегічно важливого для держави об’єкта.

Чоловіки викрали з території Одеського нафтопереробного заводу матеріали з вмістом цінного металу на більш ніж 800 тисяч гривень. При обшуках у затриманих вилучено ще пів тони металовмісних виробів, зброю, інші речові докази.

Наразі чоловіків затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції вже вручили їм підозри.

Раніше повідомлялось, що на Одещині жінка побила патрульну: їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Одеса крадіжка поліція в'язниця Завод

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua