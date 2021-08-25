На Одещині затримали групу чоловіків за крадіжки з нафтопереробного заводу

Фото: Нацполіція

Слідчі поліції Одещини затримали трьох чоловіків "на гарячому", коли вони намагалися вивезти з території заводу для подальшого продажу 40 кілограмів цінного металу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжок причетні троє місцевих мешканців віком від 21 до 24 років. Користуючись можливістю, вони вирішили заробити гроші, викрадаючи матеріальні цінності зі стратегічно важливого для держави об’єкта.

Чоловіки викрали з території Одеського нафтопереробного заводу матеріали з вмістом цінного металу на більш ніж 800 тисяч гривень. При обшуках у затриманих вилучено ще пів тони металовмісних виробів, зброю, інші речові докази.

Наразі чоловіків затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції вже вручили їм підозри.

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