У Києві затримали жінку, яка обікрала екс-роботодавця на 1,2 мільйона
У Печерському районі столиці затримали жінку, яка винесла з офісу приватної фірми 1,2 мільйона гривень. Зловмисниця - колишня співробітниця підприємства, яка проникла до приміщення за допомогою дублікатів ключів.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
До поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ. Директорка офісу, що займається маркетинговими послугами, повідомила поліцейським про те, що протягом вихідних з сейфу зникли гроші - 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Завдяки камерам відеонагляду, правоохоронці встановили особу причетну до цього злочину. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми.
Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але як виявилось, зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, жінка потрапила до приміщення та здійснила крадіжку.
За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені гроші та ключі", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялось, що у Києві шахраї ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень.