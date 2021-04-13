У Києві затримали жінку, яка обікрала екс-роботодавця на 1,2 мільйона

Тепер жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Тепер жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

У Печерському районі столиці затримали жінку, яка винесла з офісу приватної фірми 1,2 мільйона гривень. Зловмисниця - колишня співробітниця підприємства, яка проникла до приміщення за допомогою дублікатів ключів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ. Директорка офісу, що займається маркетинговими послугами, повідомила поліцейським про те, що протягом вихідних з сейфу зникли гроші - 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Завдяки камерам відеонагляду, правоохоронці встановили особу причетну до цього злочину. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми.

Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але як виявилось, зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, жінка потрапила до приміщення та здійснила крадіжку.

За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені гроші та ключі", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві шахраї ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень.