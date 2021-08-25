В Харькове ограбили офис антикоррупционного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это произошло в выходные. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив также ограбили, - сообщил председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Он не исключил, что это событие связано с деятельностью организации, отметив в то же время, что арендаторы другого пострадавшего офиса никоим образом не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей пока не удалось.

Справочно.

Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Изначально существовал как общественная инициатива, с 2016 года - общественная организация. Организация мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляет антикоррупционные расследования, а также обжаловала ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили председателя правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления организации Евгения Лисичкина.

Как сообщалось, в Киеве задержали женщину, обокравшую экс-работодателя на 1,2 миллиона.

Раньше одесские полицейские после обыска обокрали офис, в котором его проводили . Правоохранители украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье.