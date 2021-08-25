12:59  25 августа
В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
16:53  25 августа
На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок
17:52  25 августа
На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 18:13 5

В Харькове ограбили офис антикоррупционного центра

25 августа 2021, 18:13 5
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" ограбили неизвестные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это произошло в выходные. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив также ограбили, - сообщил председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Он не исключил, что это событие связано с деятельностью организации, отметив в то же время, что арендаторы другого пострадавшего офиса никоим образом не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей пока не удалось.

Справочно.

Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Изначально существовал как общественная инициатива, с 2016 года - общественная организация. Организация мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляет антикоррупционные расследования, а также обжаловала ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили председателя правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления организации Евгения Лисичкина.

Как сообщалось, в Киеве задержали женщину, обокравшую экс-работодателя на 1,2 миллиона.

Раньше одесские полицейские после обыска обокрали офис, в котором его проводили . Правоохранители украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье.

офис Харьков преступление воровство полиция

В Одесской области задержали группу мужчин за кражи с нефтеперерабатывающего завода
25 августа 2021, 14:12
На Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей
25 августа 2021, 12:19
В Ужгороде ранее судимый "обчистил" кассу магазина
23 августа 2021, 14:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram