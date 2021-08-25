На Київщині невідомий чоловік заліз до будинку та напав з ножем на дітей

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У селищі Глеваха чоловік забравшись в чужу домівку порізав ножем 8-річного хлопчика та зламав ніс 14-річній дівчинці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київської області.

Так, до поліції Фастова надійшло повідомлення від 37-річної жительки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік спричинив тілесні ушкодження її сину та доньці.

Правоохоронці встановили, що близько 3 години ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Схопившись, чоловік побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати. Підійшовши до сина він побачив різану рану в області грудної клітини, а у доньки розбитий ніс.

Двох дітей відразу доставили до лікарні.

Поліцейські затримали нападника, ним виявився 26-річний житель Бучанського району. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві жінка під час сварки зарізала співмешканця.