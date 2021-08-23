В Ужгороді раніше судимий "обчистив" касу магазину

В Ужгороді поліця затримала раніше судимого крадія за підозрою в крадіжці в магазині

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області

За даними поліції, до магазину зайшов невідомий чоловік, який попросив продавця дати йому випити води. Поки працівник торгового закладу відволікся, зловмисник скористався моментом та забрав з каси наявну там готівку, після чого зник у невідомому напрямку. Загальна сума викрадених грошей склала близько 18 тисяч гривень.

У результаті проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції Ужгорода встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний ужгородець.

Місце знаходження зловмисника оперативно встановили та в результаті затримали його. Правоохоронці вилучили у фігуранта гроші, викрадені з магазину.

Нагадаємо, що 13 серпня на Тернопільщині двоє жінок та чоловік обікрали подружжя пенсіонерів