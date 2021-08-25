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25 серпня 2021, 15:21 24

Після відкриття ринку землі укладено вже понад 9 тис. земельних угод

25 серпня 2021, 15:21 24
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Фото з відкритих джерел
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Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 9072 земельні угоди

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає RegioNews.

Станом на 25 серпня площа проданих земель становить 19 356 га.

За даними пресслужби, найбільше землі продали в Полтавській області - 2284,1 га. на другому місті Харківська область - 2197,7 га, на третьому - Кіровоградська область - 1589,6 га.

За цей час 4767 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 5353, з них 4712 погоджено, 18 - у черзі на розгляд, за 623 отримано відмову.

Як повідомлялося, Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га - для недопущення концентрації землі в одних руках.

Також відомо, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.

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