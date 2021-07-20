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20 липня 2021, 21:44 538

Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га

20 липня 2021, 21:44 538
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Фото з відкритих джерел
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Верховній Раді пропонують запровадити низку обмежень для недопущення концентрації землі в одних руках

Відповідний законопроєкт №5771-1 зареєстрований у Верховній Раді, передає RegioNews.

Законопроєкт про внесення змін до Земельного кодексу України щодо уточнення критеріїв придбання у власність земельних ділянок сільгосппризначення зареєстрували 19 липня у Верховній Раді народні депутати Олексій Устенко та Олександр Качура (обидва - парламентська фракція "Слуга народу").

Законопроєкт пропонує дозволити купівлю до 500 га землі сільгосппризначення лише громадянам України та створеним в Україні юрособам, при цьому покупця після завершення угоди планується зобов'язати обробляти щонайменше 80% купленої ділянки на термін щонайменше п'яти років. Крім того, законопроект пропонує запровадити заборону на будь-які зміни у складі учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, яка купила землю, на термін щонайменше трьох років. На думку авторів законопроекту, ці заходи нівелюють схему скупівлі землі великими холдингами через підставних осіб.

Нардепи у пояснювальній записці до законопроєкту посилаються на досвід Польщі, де на ринку землі існують обмеження, схожі на запропоновані в законопроекті №5771.

Крім того, автори законопроєкту пропонують тимчасово встановити розмір показника нормативної оцінки землі, нижче якого не може бути оцінена вартість сільгоспземель під час укладання угод із нею, на рівні не нижче ніж $1200/га. Тимчасовий захід пропонується запровадити на термін у шість місяців із дати набуття чинності нової методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яку Кабінет Міністрів повинен буде розробити та затвердити в разі ухвалення Верховною Радою цього законопроєкту.

Як повідомлялося, в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований. З 1 липня 2021 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення": ним скасована дія мораторію на продаж землі.

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