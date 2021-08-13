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13 серпня 2021, 17:27 367

Ініціатори референдуму щодо продажу землі не змогли зібрати підписи для його проведення - ЦВК

13 серпня 2021, 17:27 367
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія припинила діяльність п’яти ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, одна з яких пропонувала провести референдум щодо можливості продажу землі сільськогосподарського призначення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу комісії

У комісії нагадали, що ініціатори планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”;

"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”;

"Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”;

"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”;

"Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”.

Також Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.

"Однак станом на вказаний час до Комісії відповідні документи не надійшли. Відтак, Комісія взяла до відома, що підписні листи на підтримку ініціатив проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з означених питань до ЦВК не передано та припинила такі ініціативи",- зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що за даними КМІС понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі

референдум земля громада ЦВК

 
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