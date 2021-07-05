Понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі

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Про це повідомляє RegioNews із посилання на результати дослідження, опубліковані на сайті КМІС.

71,7% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі (не підтримують – 21%, а ще 7,2% не визначилися або відмовилися відповідати). При цьому, у разі проведення референдуму, на який буде винесене запитання "Чи підтримуєте Ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?" 65,2% респондентів проголосували б "за", а 21,8% проголосували б "ні". Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати. Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону, - зазначили у Київському міжнародному інституті соціології.

Разом з цим, абсолютна більшість жителів України – 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Підтримують продаж іноземця – 12,1% (а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати).

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Участь у ньому взяв 2031 респондент, з 107 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Як повідомлялося, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.

Раніше, 11 червня ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель.