Понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі
Понад 70% учасників Всеукраїнського опитування громадської думки, організованого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають за проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі
Про це повідомляє RegioNews із посилання на результати дослідження, опубліковані на сайті КМІС.
71,7% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі (не підтримують – 21%, а ще 7,2% не визначилися або відмовилися відповідати). При цьому, у разі проведення референдуму, на який буде винесене запитання "Чи підтримуєте Ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?" 65,2% респондентів проголосували б "за", а 21,8% проголосували б "ні". Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати. Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону, - зазначили у Київському міжнародному інституті соціології.
Разом з цим, абсолютна більшість жителів України – 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Підтримують продаж іноземця – 12,1% (а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати).
Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Участь у ньому взяв 2031 респондент, з 107 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.
Як повідомлялося, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.