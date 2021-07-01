В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований

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З 1 липня 2021 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення": ним скасована дія мораторію на продаж землі

Як передає RegioNews, відповідна норма міститься у тексті закону.

Так, на першому етапі відкриття ринку землі, її зможуть купувати тільки українці. При цьому максимальний розмір для кожного громадянина обмежений 100 га. Лише починаючи з 1 січня 2024 року максимальна площа землі, які можна буде придбати на одну людину становитиме 10 000 га.

У випадку перебільшення граничних розмірів, таку ділянку зможуть конфіскувати за рішенням суду та продати на земельних торгах.

Окрім того, покупець земельної ділянки має підтвердити джерела походження коштів, за які буде куплятися ділянка, інакше її продаж буде заборонено. Придбати можна буде лише приватні ділянки. Землі сільгосппризначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Законом визначено, що наразі іноземним громадянам та юридичним особам заборонено купувати землі сільськогосподарського призначення. Допуск іноземців можливий тільки після проведення всеукраїнського референдуму.

Нагадаємо, наприкінці травня Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі.