После открытия рынка земли заключено уже более 9 тыс. земельных сделок

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После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 9072 земельных соглашения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 25 августа площадь проданных земель составляет 19 356 га.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 2284,1 га. на втором месте Харьковская область - 2197,7 га, на третьем - Кировоградская область - 1589,6 га.

За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 - в очереди на рассмотрение, за 623 получен отказ.

Как сообщалось, Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га - для недопущения концентрации земли в одних руках.

Также известно, что более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли.

Напомним, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.