На Чернігівщині СБУ піймало топчиновницю Держгеокадастру на дерибані земель

Служба безпеки України повідомила про підозру у розкраданні земель ще одній ТОП-чиновниці Держгеокадастру

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ

Уточнюється, що підозрювана на момент вчинення злочину обіймала посаду в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області. За версією слідства, вона незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

За вказаним фактом їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Нагадаємо, що навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки в 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисяч земельних ділянок.