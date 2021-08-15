Шмигаль розповів, скільки українців офіційно купили\продали земельні ділянки

Прем'єр Денис Шмигаль констатує, що з початку дії ринку землі було укладено 6,5 тисяч угод стосовно купівлі\продажу земельних ділянок

Об этом пишет RegioNews з посиланням на facebook керівника уряду

Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод уже перевищила 6,5 тис.", - написав прем'єр.

З його слів, кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і все більша кількість укладених угод свідчить, що ринок є дієвим, прозорим і працює на користь українських громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто не може купувати землю сільгосппризначення.