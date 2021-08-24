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24 серпня 2021, 10:21 10

В Україні зафіксовано майже сім сотень нових випадків COVID-19 за добу

24 серпня 2021, 10:21 10
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Фото з відкритих джерел
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За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 54, медпрацівників – 4

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Також за минулу добу 410 осіб госпіталізовано; летальних випадків – 27; одужало – 345 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 236 осіб,

методом ІФА – 3 802 особи,

експрес-тестами – 14 820 осіб, - йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 275 863 особа; одужало – 2 201 778 особи; летальних випадків – 53 501; проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях, - додають у МОЗ.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині майже тиждень найвища в Україні добова смертність від COVID-19.

Також зафіксована перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу на Львівщині.

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