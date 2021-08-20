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20 серпня 2021, 18:07 1

Ляшко повідомив, що ВООЗ не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу

20 серпня 2021, 18:07 1
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Фото з відкритих джерел
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Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та взаємне визнання з ЄС, передає RegioNews.

У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.

Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ.

Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, у МОЗ думають про повторну COVID-вакцинацію для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.

Раніше стало відомо, що у МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer.

ВООЗ МОЗ COVID-19 Віктор Ляшко вакцинація третя доза

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