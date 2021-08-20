Ляшко повідомив, що ВООЗ не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та взаємне визнання з ЄС, передає RegioNews.
У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.
Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ.
Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству, - сказав Ляшко.
Як повідомлялося, у МОЗ думають про повторну COVID-вакцинацію для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.
Раніше стало відомо, що у МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer.