Ляшко повідомив, що ВООЗ не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та взаємне визнання з ЄС, передає RegioNews.

У міністра запитали, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.

Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ. Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо суспільству, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, у МОЗ думають про повторну COVID-вакцинацію для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.

Раніше стало відомо, що у МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer.