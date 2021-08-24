В Украине зафиксировано почти семь сотен новых случаев COVID-19 за сутки

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За сутки 23 августа 2021 года в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 54, медработников - 4

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Также за минувшие сутки 410 человек госпитализированы; летальных исходов – 27; выздоровело - 345 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР-17 236 человек, методом ИФА-3 802 человека, экспресс-тестами – 14 820 человек, - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 275 863 лицо; выздоровело – 2 201 778 человека; летальных случаев – 53 501; проведено ПЦР-тестов – 11 844 497.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях, - добавляют в Минздраве.

Как сообщалось, на Днепропетровщине почти неделю самая высокая в Украине суточная смертность от COVID-19.