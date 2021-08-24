В Украине зафиксировано почти семь сотен новых случаев COVID-19 за сутки
За сутки 23 августа 2021 года в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 54, медработников - 4
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.
Также за минувшие сутки 410 человек госпитализированы; летальных исходов – 27; выздоровело - 345 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР-17 236 человек,
методом ИФА-3 802 человека,
экспресс-тестами – 14 820 человек, - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 275 863 лицо; выздоровело – 2 201 778 человека; летальных случаев – 53 501; проведено ПЦР-тестов – 11 844 497.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях, - добавляют в Минздраве.
Как сообщалось, на Днепропетровщине почти неделю самая высокая в Украине суточная смертность от COVID-19.