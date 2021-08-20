У Чернівцях планують невакцинованих педагогів зобов"язати щотижня здавати ПЛР-тести власним коштом

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь"

Крім того, якщо в навчальному закладі менше 80% вакцинованих педагогів, то такі заклади не отримають додаткових коштів на ремонт, нові меблі та техніку.

За словами заступника мера Чернівців Юрія Лесюка, не вакциновані освітяни будуть щотижня робити за свої кошти ПЛР-тест. Вартість одного такого тесту від 800 гривень, отже вчителям доведеться із зарплати щомісяця віддавати не менше 3200 гривень.

"Міська рада в свою чергу буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів або техніки. Також буде розглядатися можливість перебування на робочому місці невакцинованих вчителів після отримання негативного результату ПЛР-тесту (щотижня, на платній основі)", - заявив Юрій Лесюк.

Чиновник також додав, що у разі переходу області в "жовту","помаранчеву" або "червону" зону школа працюватиме тільки у випадку, якщо в ній вакциновано понад 80% вчителів, або ж перейти на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що нещодавно про обов'язкове ПЛР-тестування для невакцинованих педагогів говорили у Тернополі. Однак освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що такі тести мають бути безкоштовними.