На Дніпропетровщині майже тиждень найвища в Україні добова смертність від COVID-19

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На Дніпропетровщині майже п'ятий день поспіль фіксують найбільшу в Україні добову смертність від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я

За інформацією МОЗ, протягом доби 22 серпня в області від коронавірусу померли 4 людини,

Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилась до 4616 людей. Дніпропетровщина займає друге місце в Україні за кількістю померлих від хвороби, поступаючись лише місту Київ.

За добу в області вдалося виявити 44 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області за рік з початку епідемії змогли виявити 137926 захворілих людей. З них одужали – 131975.

Нагадаємо, що 21 серпня на Дніпропетровщині від коронавірусу померло 11 людей, 20 серпня – 13 людей, а 19 серпня – 7 людей. За минулу добу в Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19