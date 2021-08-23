На Дніпропетровщині майже тиждень найвища в Україні добова смертність від COVID-19
На Дніпропетровщині майже п'ятий день поспіль фіксують найбільшу в Україні добову смертність від COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я
За інформацією МОЗ, протягом доби 22 серпня в області від коронавірусу померли 4 людини,
Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилась до 4616 людей. Дніпропетровщина займає друге місце в Україні за кількістю померлих від хвороби, поступаючись лише місту Київ.
За добу в області вдалося виявити 44 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області за рік з початку епідемії змогли виявити 137926 захворілих людей. З них одужали – 131975.
Нагадаємо, що 21 серпня на Дніпропетровщині від коронавірусу померло 11 людей, 20 серпня – 13 людей, а 19 серпня – 7 людей. За минулу добу в Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19