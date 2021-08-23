15:42  23 серпня
Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 15:42 23

Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах

23 серпня 2021, 15:42 23
Читайте также на русском языке
Фото: сайт МОЗ
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні може відбутися новий спалах коронавірусу

Як заявив він брифінгу у межах Київського саміту перших леді та джентльменів, це може статися взимку, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється. Як приклад він навів Нідерланди, де "буквально за три-чотири дні" кількість випадків інфікування з 200-300 зросла до 10 000, протрималася три тижні і пішла на спад.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період",- пояснив міністр.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявляли, що у двох регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

коронавірус Україна карантин хвороба Віктор Ляшко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua