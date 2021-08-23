Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах

Фото: сайт МОЗ

Як заявив він брифінгу у межах Київського саміту перших леді та джентльменів, це може статися взимку, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється. Як приклад він навів Нідерланди, де "буквально за три-чотири дні" кількість випадків інфікування з 200-300 зросла до 10 000, протрималася три тижні і пішла на спад.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період",- пояснив міністр.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявляли, що у двох регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID-19.