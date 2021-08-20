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У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19
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20 серпня 2021, 12:31 640

У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19

20 серпня 2021, 12:31 640
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Рixabay
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На Буковині після гучного весілля у лікарню з коронавірусом потрапили два десятки людей

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Усі хворі потрапили до Сторожинецької лікарні. Усі вони були на весіллі в селі Красноїльськ тиждень тому. Нині у них гарячка, задуха та кашель. Майже всі - на кисневій дотації, їхній стан середньої тяжкості.

"Сім’ями просто поступають з того осередку і з того району. Зараз багато людей це 40-50-річного віку і досить тяжкому стані", - зазначили у лікарні.

Нагадаємо, що Ляшко передбачає нову хвилю захворюваності на COVID-19 восени. За його словами, єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби – це щепитися від COVID-19.

коронавірус Україна карантин Буковина лікарня

 
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