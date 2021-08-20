У Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19
На Буковині після гучного весілля у лікарню з коронавірусом потрапили два десятки людей
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Усі хворі потрапили до Сторожинецької лікарні. Усі вони були на весіллі в селі Красноїльськ тиждень тому. Нині у них гарячка, задуха та кашель. Майже всі - на кисневій дотації, їхній стан середньої тяжкості.
"Сім’ями просто поступають з того осередку і з того району. Зараз багато людей це 40-50-річного віку і досить тяжкому стані", - зазначили у лікарні.
Нагадаємо, що Ляшко передбачає нову хвилю захворюваності на COVID-19 восени. За його словами, єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби – це щепитися від COVID-19.
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