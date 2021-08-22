10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
13:46  22 августа
Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна - главнокомандующий ВСУ
10:08  22 августа
В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 10:23 5

Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки

22 августа 2021, 10:23 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За сутки 21 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 45, медработников - 17

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализирован - 701 человек; летальных исходов – 25; выздоровели - 236 человек.

За сутки протестировано 15 850 человек методом ПЦР, 2 233 человека методом ИФА, экспресс-тестами – 20 019 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 274 561 лицо; выздоровел – 2 999 200 человек; летальных случаев – 53 457; проведено ПЦР-тестов – 11 816 619.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Украине выявлено более 1,7 тыс. новых COVID-больных.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19.

COVID-19 коронавирус заболеваемость Минздрав ПЦР-тест

Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии": количество инфицированных увеличилось
20 августа 2021, 16:49
В Минздраве рассказали, могут ли жители оккупированных территорий получить прививки
20 августа 2021, 14:54
В Черновцах планируют обязать невакцинированных учителей еженедельно сдавать ПЛР-тесты за свой счет
20 августа 2021, 14:53
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua