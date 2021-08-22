Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки

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За сутки 21 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 45, медработников - 17

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализирован - 701 человек; летальных исходов – 25; выздоровели - 236 человек.

За сутки протестировано 15 850 человек методом ПЦР, 2 233 человека методом ИФА, экспресс-тестами – 20 019 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 274 561 лицо; выздоровел – 2 999 200 человек; летальных случаев – 53 457; проведено ПЦР-тестов – 11 816 619.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Украине выявлено более 1,7 тыс. новых COVID-больных.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19.