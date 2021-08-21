В Україні - понад 1,7 тис. нових COVID-хворих: в яких регіонах найбільше

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За добу 20 серпня в Україні зафіксували 1 732 нові підтверджені випадки коронавірусу

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ, серед хворих - 104 дитини та 32 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізували 616 людей, одужали - 763, померли - 38.

Всього зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ляшко передбачає нову хвилю захворюваності на COVID-19 восени.

Також стало відомо, що контроль за дотриманням протиепідемічних заходів проти COVID-19 посилять у всіх регіонах України.