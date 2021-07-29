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29 липня 2021, 12:57 320

У МОЗ розглядають можливість третього щеплення Pfizer

29 липня 2021, 12:57 320
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість третього щеплення вакциною Pfizer

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Україна.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації. Чиновник додав, що Україна закупить додаткові дози для повторного курсу вакцинації, якщо це буде необхідно.

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer - ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ, відповідно, вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.

Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року Україна планує отримати 47 мільйонів доз вакцин від COVID-19 різних виробників

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