У МОЗ думають про повторну COVID - вакцинацію

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В Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість повторної вакцинації для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень

Про це пише RegioNews з посиланням на Українське радіо

"Ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузин

Кузин також додав, що рекомендація щодо введення бустерної (третьої дози) вакцини зараз не є офіційною рекомендацією виробника.

"Ми маємо її вважати як таку, яка ще не пройшла досліджень. У нас немає доказів, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути ефективнішою. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові і рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати", - зазначив санлікар.

Нагадаємо, що У МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень. Разом з тим, у Раді заговорили про нові обмеження для невакцинованих