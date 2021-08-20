Ляшко сообщил, что ВОЗ не рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дии" и взаимное признание с ЕС, передает RegioNews.
У министра спросили, что будет с сертификатами, у которых вышел срок действия, и нужно ли для их продления прививаться третьей дозой.
Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней – ред.). Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как с ЕС, так и с ВОЗ.
Пока ВОЗ не рекомендует вводить именно бустерную третью дозу, но ответ, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев – мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим обществу, - сказал Ляшко.
Как сообщалось, в Минздраве думают о повторной covid-вакцинации для лиц, которые привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок.
Ранее стало известно, что в Минздраве рассматривают возможность третьей прививки Pfizer.