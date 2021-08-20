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20 августа 2021, 18:07 8

Ляшко сообщил, что ВОЗ не рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса

20 августа 2021, 18:07 8
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Фото из открытых источников
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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дии" и взаимное признание с ЕС, передает RegioNews.

У министра спросили, что будет с сертификатами, у которых вышел срок действия, и нужно ли для их продления прививаться третьей дозой.

Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней – ред.). Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как с ЕС, так и с ВОЗ.

Пока ВОЗ не рекомендует вводить именно бустерную третью дозу, но ответ, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев – мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим обществу, - сказал Ляшко.

Как сообщалось, в Минздраве думают о повторной covid-вакцинации для лиц, которые привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок.

Ранее стало известно, что в Минздраве рассматривают возможность третьей прививки Pfizer.

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