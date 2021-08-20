У семи областях України на завтра оголошено штормове попередження
В Україні попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошене штормове попередження
Як передає RegioNews, про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей: Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій.
Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Як повідомлялося, учора трапився розгул стихії у Дніпрі: місто накрила злива з градом.
Раніше, 17 серпня на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.
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