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20 серпня 2021, 16:23 90

У семи областях України на завтра оголошено штормове попередження

20 серпня 2021, 16:23 90
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Фото з відкритих джерел
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В Україні попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошене штормове попередження

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей: Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій.

Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомлялося, учора трапився розгул стихії у Дніпрі: місто накрила злива з градом.

Раніше, 17 серпня на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.

негода вітер Стихія штормове попередження гідрометцентр

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