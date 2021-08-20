В семи областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение
В Украине предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлено штормовое предупреждение
Как передает RegioNews, об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, погодные условия усложнятся в ряде областей: Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой.
Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщалось, вчера случился разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом.
Ранее, 17 августа на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.
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