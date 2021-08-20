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20 августа 2021, 16:23 36

В семи областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение

20 августа 2021, 16:23 36
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Фото из открытых источников
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В Украине предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлено штормовое предупреждение

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погодные условия усложнятся в ряде областей: Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой.

Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, вчера случился разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом.

Ранее, 17 августа на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.

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