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20 серпня 2021, 13:47 307

Голова Херсонської ОДА прокоментував падіння флагштока за 8 млн

20 серпня 2021, 13:47 307
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Фото з відкритих джерел
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Голова Херсонської ОДА Сергій Козир у соцмережах відповів на критику через падіння гігантського флагштока

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Козира під дописом користувачки Тетяни Дергачової у Facebook.

День вдався! Є про що потеревенити! Що ж ви зробили для своєї Херсонщини? Або у вас все завжди гладко і нічого не ламається? Звідки ви взялись такі ідеальні і правильні? Озирніться навколо і подумайте, що ви зробили, крім сміху над проблемами! Але це проблеми не наші, це проблеми Херсонщини, тому що все це робиться для людей, для вас! Не для мене чи когось ще — для вас! — зазначив Козир.

Також він відповів коментаторам, які обурилися виділенням на установку фрагштока близько 8 млн грн нібито з бюджетних коштів.

Ніяких бюджетних коштів на це не витрачено, — заявив Козир.

При цьому він підкреслив, що під час установки стійки розірвалася стропа, що не можна було передбачити.

Як повідомлялося, у Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus.

Також в Ужгороді новий флагшток за 6 млн грн похилився.

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