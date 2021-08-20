Глава Херсонской ОГА прокомментировал падение флагштока за 8 млн
Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь в соцсетях ответил на критику из-за падения гигантского флагштока
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий козыря под заметкой пользовательницы Татьяны Дергачевой в Facebook.
День удался! Есть о чем поболтать! Что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас! Не для меня или кого — то еще-для вас! - отметил Козырь.
Также он ответил комментаторам, которые возмутились выделением на установку фрагштока около 8 млн грн якобы из бюджетных средств.
Никаких бюджетных средств на это не потрачено, — заявил козырь.
При этом он подчеркнул, что во время установки стойки разорвалась стропа, что нельзя было предусмотреть.
Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.