Глава Херсонской ОГА прокомментировал падение флагштока за 8 млн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий козыря под заметкой пользовательницы Татьяны Дергачевой в Facebook.

День удался! Есть о чем поболтать! Что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас! Не для меня или кого — то еще-для вас! - отметил Козырь.

Также он ответил комментаторам, которые возмутились выделением на установку фрагштока около 8 млн грн якобы из бюджетных средств.

Никаких бюджетных средств на это не потрачено, — заявил козырь.

При этом он подчеркнул, что во время установки стойки разорвалась стропа, что нельзя было предусмотреть.

Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.

Также в Ужгороде новый флагшток за 6 млн грн покосился.