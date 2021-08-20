12:31  20 августа
В Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19
14:24  20 августа
Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не придет
08:09  20 августа
Сутки в ООС: зафиксировано девять нарушений, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
20 августа 2021, 13:47 367

Глава Херсонской ОГА прокомментировал падение флагштока за 8 млн

20 августа 2021, 13:47 367
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь в соцсетях ответил на критику из-за падения гигантского флагштока

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий козыря под заметкой пользовательницы Татьяны Дергачевой в Facebook.

День удался! Есть о чем поболтать! Что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас! Не для меня или кого — то еще-для вас! - отметил Козырь.

Также он ответил комментаторам, которые возмутились выделением на установку фрагштока около 8 млн грн якобы из бюджетных средств.

Никаких бюджетных средств на это не потрачено, — заявил козырь.

При этом он подчеркнул, что во время установки стойки разорвалась стропа, что нельзя было предусмотреть.

Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.

Также в Ужгороде новый флагшток за 6 млн грн покосился.

флаг Херсон ОГА скандал День независимости

Репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта
18 августа 2021, 17:09
Украинцы на коленях смотрят на Россию: в Черновцах произошел скандал из-за инсталляции ко Дню Независимости
18 августа 2021, 15:58
В Полтаве успешно осуществили тестовое поднятие крупнейшего в области государственного флага
17 августа 2021, 10:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua