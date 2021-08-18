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18 серпня 2021, 15:58 1351

Українці на колінах дивляться на Росію: у Чернівцях стався скандал через інсталяцію до Дня Незалежності

18 серпня 2021, 15:58 1351
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Фото: Суспільне Буковина
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У Чернівцях спалахнув скандал через інсталяцію до Дня Незалежності, яка називається "Хохли"

Як пише RegioNews з посиланням на "Суспільне", на ній люди у вишиванках стоять на колінах та спрямовують свій погляд на Росію.

Автор інсталяції художник Іван Салевич експонував свою виставку в місцевій галереї. Проте через неоднозначність директор закладу звернувся до СБУ.

Через це Івана Салевича викликали на допит, який тривав понад дві години. Після цього інсталяцію все ж дозволили показувати, проте з уточненням, про що йдеться. Сам художник зазначив, що його інсталяція показує, що "велика частина українців не визначилася зі своєю національною ідентичністю".

За "Хохлів" до СБУ. У Чернівцях хочуть заборонити інсталяцію з "українцями на колінах"

За "Хохлів" до СБУ. У Чернівцях хочуть заборонити інсталяцію з "українцями на колінах"

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності на "радянський" мотив. Це викликало низку обурень серед українців. На місце події одразу ж підтягнулися представники праворадикальних організацій і вимагали пояснень щодо появи інсталяції.

Через деякий час під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Відомо, що близько десяти активістів затримали й вивезли на спецтранспорті в Печерське управління поліції.

Пізніше Кличко заявив, що не дозволить влаштовувати в Києві "якийсь "95-й Квартал".

Згодом організатори скандальної інсталяції погодилися, що їй не місце на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Україна Чернівці скандал День незалежності

 
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