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17 серпня 2021, 10:49 341

В Полтаві успішно здійснили тестове підняття найбільшого в області державного прапора

17 серпня 2021, 10:49 341
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Фото: сайт Полтавської ОДА
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У Полтаві 16 серпня відбулося тестове підняття 50-метрового державного стяга

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Полтавської ОДА.

Зазначається, що в Полтаві встановлюють найбільший прапор в області в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Це 50-метрова споруда у сквері пам’яті Героїв України, державний стяг, який уособлює в собі силу й велич України. Висота флагштока становить 50 метрів, а розмір полотна – 12 на 8 метрів. Офіційно прапор замайорить до 30-річчя Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав громадян приходити до скверу Героїв України у місті, "щоб разом розділити гордість за наш прапор і нашу незалежну державу".

Він додав, що в майбутньому біля прапора проводитимуть урочисті заходи, а жителі та гості міста просто зможуть там відпочивати. Також, за його словами, територія навколо нього буде інклюзивна: всюди буде покладена тактильна плитка з вказівниками.

Наголошується, що підняття прапору на новому флагштоці відбудеться до Дня Державного Прапора України о 08:20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у День Незалежності в Києві пройде парад із прольотом авіації та салютом.

Україна прапор Полтава ОДА область

 
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