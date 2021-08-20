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20 серпня 2021, 10:59 2612

У Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus

20 серпня 2021, 10:59 2612
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Фото: most.ks.ua
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У Херсоні впав найбільший флагшток області, який встановлювали до святкування 30-річчя незалежності України

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання most.ks.ua.

Гігантський флагшток, який обласна влада встановлювала в Парку Слави, за завданням Офісу Президента, впав", - йдеться у повідомленні.

Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 мільйонів гривень, встановили невідомі спонсори.

Конструкція звалилася на припаркований "Lexus", і проломила йому дах.

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший флагшток області.

Нагадаємо, в Полтаві успішно здійснили тестове підняття найбільшого в області державного прапора.

прапор свято авто Херсон День незалежності

 
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