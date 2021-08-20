У Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus
У Херсоні впав найбільший флагшток області, який встановлювали до святкування 30-річчя незалежності України
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання most.ks.ua.
Гігантський флагшток, який обласна влада встановлювала в Парку Слави, за завданням Офісу Президента, впав", - йдеться у повідомленні.
Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 мільйонів гривень, встановили невідомі спонсори.
Конструкція звалилася на припаркований "Lexus", і проломила йому дах.
Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший флагшток області.
Нагадаємо, в Полтаві успішно здійснили тестове підняття найбільшого в області державного прапора.
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