У Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus

Фото: most.ks.ua

У Херсоні впав найбільший флагшток області, який встановлювали до святкування 30-річчя незалежності України

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання most.ks.ua.

Гігантський флагшток, який обласна влада встановлювала в Парку Слави, за завданням Офісу Президента, впав", - йдеться у повідомленні.

Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 мільйонів гривень, встановили невідомі спонсори.

Конструкція звалилася на припаркований "Lexus", і проломила йому дах.

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший флагшток області.

Нагадаємо, в Полтаві успішно здійснили тестове підняття найбільшого в області державного прапора.