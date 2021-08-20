В Ужгороді новий флагшток за 6 млн грн похилився - ЗМІ

Фото з соцмереж

30-метровий флагшток вартістю понад шість мільйонів гривень, встановлений в Ужгороді 12 серпня на площі Богдана Хмельницького, похилився

Про це повідомляють ужгородці у групі Ужгород у мережі Фейсбук, підкріплюючи інформацію відповідними фото, на яких видно, що флагшток встановлений не рівно, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Groza.news.

Флагшток швидкими темпами встановлювали до 30-річчя Незалежності України. Офіційно підняли металічну споруду 12 серпня.

Як розповів підрядник Іван Куля, Ужгородський флагшток має висоту 30 метрів. Він складається із трьох труб. Виготовлений із нержавіючої сталі, На вершині вже встановили малий герб України – тризуб. Прапор, який розмістять на флагштоку, матиме розмір 3,5 на 7 метрів. Все це буде підсвічуватись.

Головний інженер будівельної групи Максим Розколотько пояснив, що флагшток спочатку фіксували на арматурі фундаменту, закріпили гайками.

Будемо приступати до підключення обладнання до електродвигуна. Важкого не було нічого, але переживали, щоб сама щогла нікуди не "гульнула”, а чітко йшла за краном і стала на шпильки, — сказав інженер при встановленні споруди.

Загальна маса флагштоку складає 4 тонни 800 кілограмів. Виготовили флагшток в Туреччині. Доставляли його морем, поромом, а уже до Ужгорода – вантажівкою. Після відвантаження монтували на місці. Під малу стелу і під саму конструкцію флагштоку пішло 71 куб. м бетону. Електрику встановила ужгородська фірма, вони підводили сюди освітлення, живлення до флагштоку на 380 вольт.

Довкола флагштока облаштовують також площу. Завершити роботи планують до 23 серпня. На весь проєкт витратили майже шість з половиною мільйонів: частина грошей з міського бюджету, частину співфінансували з обласного.

Як повідомлялося, у Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus.