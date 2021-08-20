Запорізька АЕС розпочала виробництво медичного кисню: відвантажено першу партію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Запорізької АЕС.

Наступна партія буде відправлена в Донецьку область у Великоновосілківську центральну районну лікарню. І, наразі, опрацьовується заявка з Мелітополя.

На підприємстві відзначають, що АКС №2 Запорізької АЕС виробляє високоякісний кисень, що повністю відповідає вимогам, які пред'являються до нього, як до лікарського препарату. На АКС проведено повний цикл виробництва. Якість кисню поки контролює контрактна лабораторія. В найближчому майбутньому, після отримання необхідного дозволу, цим процесом буде займатися водно-радіохімічна лабораторія ВП ЗАЕС.

Процес виробництва знаходиться під постійним контролем. Ми перевіряємо кисень та виписуємо всі необхідні документи. Маємо можливість надавати свої балони або заправляти ті, що надходять з лікарень. Оріхівська лікарня вже отримала свій кисень для пацієнтів. Великоновосілківська лікарня готується заправляти кисень у власні балони, - прокоментувала відправку першої партії уповноважена з виробництва медичного кисню відділу технічного контролю Юлія Мельникова.

Як повідомлялося, у квітні в Україну дозволили ввозити без ПДВ технічний кисень для лікарень.

У грудні 2020-го повідомлялося, що на початку пандемії в Україні було 3 заводи, які постачали медичний кисень, згодом видано додаткові ліцензії і таких заводів стало уже 18.