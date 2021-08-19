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19 серпня 2021, 16:37 4

Два блоки АЕС – Хмельницької та Запорізької – підключать до мережі після ремонту 21 серпня

19 серпня 2021, 16:37 4
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Фото з відкритих джерел
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Державна інспекція ядерного регулювання України дозволила пуски блока №1 Хмельницької АЕС та блока №6 Запорізької АЕС після завершення планово-попереджувальних ремонтів

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає RegioNews.

Дозволи на пуск видано за результатами нарад 16 та 18 серпня.

Згідно із затвердженим Міненерго планом-графіком ремонтів та реконструкції обладнання електростанцій на 2021 рік, блок №1 Хмельницької АЕС та блок №6 Запорізької АЕС планується підключити до мережі 21 серпня.

Станом на 15:20 четверга в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 124-та доба капітального планового ремонту, на блоці №1 Хмельницької АЕС - 114-та доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 111-та доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Южноукраїнської АЕС - 11-та доба капітального планового ремонту.

Як повідомлялося, 19 липня Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту.

Раніше, 19 червня, Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок: через відключення двох помп при.

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