Два блоки АЕС – Хмельницької та Запорізької – підключать до мережі після ремонту 21 серпня
Державна інспекція ядерного регулювання України дозволила пуски блока №1 Хмельницької АЕС та блока №6 Запорізької АЕС після завершення планово-попереджувальних ремонтів
Про це повідомляється на сайті регулятора, передає RegioNews.
Дозволи на пуск видано за результатами нарад 16 та 18 серпня.
Згідно із затвердженим Міненерго планом-графіком ремонтів та реконструкції обладнання електростанцій на 2021 рік, блок №1 Хмельницької АЕС та блок №6 Запорізької АЕС планується підключити до мережі 21 серпня.
Станом на 15:20 четверга в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 124-та доба капітального планового ремонту, на блоці №1 Хмельницької АЕС - 114-та доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 111-та доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Южноукраїнської АЕС - 11-та доба капітального планового ремонту.
Як повідомлялося, 19 липня Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту.