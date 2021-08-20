Запорожская АЭС начала производство медицинского кислорода: отгружена первая партия
На азотно-кислородной станции (АКС) №2 Запорожской АЭС состоялась отгрузка первой партии медицинского кислорода. 70 баллонов отправились в Ореховскую больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Запорожской АЭС.
Следующая партия будет отправлена в Донецкую область в Великоновоселковскую центральную районную больницу. И сейчас прорабатывается заявка из Мелитополя.
На предприятии отмечают, что АКС №2 Запорожской АЭС производит высококачественный кислород, полностью соответствующий требованиям, которые предъявляются к нему, как к лекарственному препарату. На АКС проведен полный цикл производства. Качество кислорода пока контролирует контрактная лаборатория. В ближайшем будущем, после получения необходимого разрешения, этим процессом будет заниматься водно-радиохимическая лаборатория ОП ЗАЭС.
Процесс производства находится под постоянным контролем. Мы проверяем кислород и выписываем все необходимые документы. Имеем возможность предоставлять свои баллоны или заправлять поступающие из больниц. Ореховская больница уже получила свой кислород для пациентов. Великоновоселковская больница готовится заправлять кислород в баллоны, - прокомментировала отправку первой партии уполномоченная по производству медицинского кислорода отдела технического контроля Юлия Мельникова.
Как сообщалось, в апреле в Украину разрешили ввозить без НДС технический кислород для больниц.